Характеристики товара
Описание
Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина580 мм
- Глубина430 мм
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия