Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина570 мм
- Длина600 мм
- Глубина600 мм
- Цветсерый
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
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