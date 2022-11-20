Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Роден Blitz, сиреневый велюр/ черный каркас
Стул Роден Blitz, серый велюр/ черный каркас
Стул Роден Blitz, лайм велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
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