Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Руссо Premier, желтый велюр/ черный каркас
Стул Руссо Premier, серый велюр/ черный каркас
Стул Руссо Premier, бежевый Catalana велюр/ черный каркас
Стул Руссо Premier, олива Catalana велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
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