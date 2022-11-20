Стул Роден Premier, серый велюр/ черный каркас

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Роден Premier, серо-коричневый велюр/ черный каркас
Стул Роден Premier, серо-коричневый велюр/ черный каркас
Следующий Стул Руссо Premier, желтый велюр/ черный каркас
Стул Роден Premier, серо-коричневый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Стул Руссо Premier, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Руссо Premier, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
11

Стул Руссо Premier, серый велюр/ черный каркас

В наличии 36 шт.
Стул Руссо Premier, бежевый Catalana велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Руссо Premier, бежевый Catalana велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 150
Оптовая цена
8

Стул Руссо Premier, бежевый Catalana велюр/ черный каркас

Стул Руссо Premier, олива Catalana велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Руссо Premier, олива Catalana велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 150
Оптовая цена
15

Стул Руссо Premier, олива Catalana велюр/ черный каркас

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть ХельгаНастоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Скатерть Хельга

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
9

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

Скатерть ГабардинНастоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
7

Скатерть Габардин

Скатерть Бахрома, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
11

Скатерть Бахрома, круглая