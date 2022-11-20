Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Материалпластик
- Цветжелтый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Подстолье хромированное 1270
Подстолье хромированное 1290
Подушка для стула Кроссбэк, 2см, зеленая
Подушка для стула Кроссбэк, коричневая
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Пуф для холла Валерия
Металлический шкаф ОД-247
Подстолье ER 3080