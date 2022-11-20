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Стул Ромео - фото 1

Стул Ромео

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина52 мм
  • Вес7.2 кг
  • Объем0.11 мл
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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