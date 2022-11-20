Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота785 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина540 мм
- Длина52 мм
- Вес7.2 кг
- Объем0.11 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки2шт/1кор см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Rino 2
Слэб Дон
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ персиковый
Стул Маллин, пыльно-розовый/коричневый
Стул Alex Gold
Стул Navy, серебряный, металлический
Кресло для руководителя ALT BLACKPL