Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес6.8 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 25мм - золото, арш зеленый
Стул Винус NEW, пластиковый, белый
Стул Виота 210, крем
Стул Oliver велюр тёмно-коричневый
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло