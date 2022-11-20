Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина570 мм
- Глубина635 мм
- Вес9,9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьягобелен
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Зажим прозрачный с липучкой
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Стул-кресло RIVERTON антрацитовый меланж
Стул обеденный Tomas синий x4
Стол ЛИРА, 1200x800
Приставной столик Limit
Стул William ромб бархат антрацит