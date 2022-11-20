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Стул Роза на крутящемся основании, гобелен листья - фото 1Стул Роза на крутящемся основании, гобелен листья - фото 2Стул Роза на крутящемся основании, гобелен листья - фото 3

Стул Роза на крутящемся основании, гобелен листья

7 оценок
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Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный
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Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Вес9,9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьягобелен

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