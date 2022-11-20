Характеристики товара
Описание
- Каркас – пространственная металлическая рама
- Обивка – велюр Velutto 26
- Ножки – металл ral 9005
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес8,7 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло руководителя TopChairs Alpha, черное
Кресло Ретро РТ
Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Стул Тюльпан, гобелен Совы
Стул Норман велюр пыльно-синий
Стул Kenner 151 KS, бирюзовый/ белый каркас
Подвесной светильник Сантьяго, Венге Хром