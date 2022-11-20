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Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл - фото 1Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл - фото 2Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл - фото 3Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл - фото 4Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл - фото 5Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл - фото 6

Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Каркас – пространственная металлическая рама
  • Обивка – велюр Velutto 26
  • Ножки – металл ral 9005

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес8,7 кг

Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металл — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза лайт, велюр Velluto синий, ножки металлические от компании ChiedoCover.Стул Роза лайт, велюр Velluto синий, ножки металлическиеФотография товара Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металлические от компании ChiedoCover.Стул Роза лайт, велюр Velutto 26, ножки металлические
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