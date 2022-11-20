Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Роза отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для HoReCa. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей. Бежево-серый стул с обивкой вельвет идеально впишется в любой интерьер.
Обивка: Велюр Белла 11
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина570 мм
- Глубина635 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Цветбежевый