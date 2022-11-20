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Стул Роза, вельвет бежево-серый

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Роза отлично подходит для любого стиля и является универсальной мебелью для HoReCa. Многие рестораторы рекомендуют именно эти стулья для кафе, объясняя это идеальным сочетанием цены и качества. Кроме того, это отличный вариант мебели для гостиниц, которую можно расположить в зоне ожидания для посетителей. Бежево-серый стул с обивкой вельвет идеально впишется в любой интерьер.

Обивка: Велюр Белла 11

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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