Характеристики товара
Описание
Съемные металлические ножки
Обивка: Velvet lux 44
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
Съемные металлические ножки
Обивка: Velvet lux 44
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