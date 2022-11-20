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Стул Роза, велюр графит, металлические ножки - фото 1Стул Роза, велюр графит, металлические ножки - фото 2Стул Роза, велюр графит, металлические ножки - фото 3Стул Роза, велюр графит, металлические ножки - фото 4Стул Роза, велюр графит, металлические ножки - фото 5Стул Роза, велюр графит, металлические ножки - фото 6

Стул Роза, велюр графит, металлические ножки

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Характеристики товара

Описание

Съемные металлические ножки

Обивка: Velvet lux 44

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Стул Роза, велюр графит, металлические ножки — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза, обивка bently ocean blue 12, каркас старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, обивка bently ocean blue 12, каркас старинный орехФотография товара Cтул Роза, Teddy 018, ножки металл-RAL 9005 матовый от компании ChiedoCover.Cтул Роза, Teddy 018, ножки металл-RAL 9005 матовыйФотография товара Стул Роза, велюр Cashmere 013, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр Cashmere 013, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Роза, Cloud 02, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза, Cloud 02, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, Selesta 24, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Роза, Selesta 24, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Роза, Bella 04, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Роза, Bella 04, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Роза, велюр жёлтый, цвет ножек -чёрный+золото от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр жёлтый, цвет ножек -чёрный+золото Фотография товара Стул Роза, Sherlock 10, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Sherlock 10, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, Тедди 133, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Тедди 133, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, Тедди 628, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, Тедди 628, цвет ножек-светлый орех
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