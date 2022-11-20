Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,2 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсиреневый, белый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Комплект мебели для кафе Наполеон
Опора для стола Дизайн О
Подстолье 1019EM
Подстолье 1287EM
Подстолье 1029EM
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
Подставка для ног Рино
Кресло KLC EDU
Стол журнальный Берген 1
Cтол Tulip style, белый, D800
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло