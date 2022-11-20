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Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас - фото 1Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас - фото 2Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас - фото 3Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас - фото 4Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас - фото 5Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас - фото 6

Стул Руссо, оливковый велюр, черный каркас

Артикул: CH-050-117
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье - велюром Riviera. Ткань обладает умеренным эффектом водной глади. Он несет в себе ощущение изысканной мягкости. А высокое качество позволит ткань длительное время сохранять свой первоначальный вид.

Плотность: 300 г/м2. Устойчивость к истиранию - 100 000 циклов по тесту Мартиндейла.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота960 мм
  • Вес7 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки15 кг

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