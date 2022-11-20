Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюром Riviera. Ткань обладает умеренным эффектом водной глади. Он несет в себе ощущение изысканной мягкости. А высокое качество позволит ткань длительное время сохранять свой первоначальный вид.
Плотность: 300 г/м2. Устойчивость к истиранию - 100 000 циклов по тесту Мартиндейла.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 2 шт./1 кор.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина480 мм
- Глубина540 мм
- Высота960 мм
- Вес7 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки15 кг