Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина480 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветкоричневый
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
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