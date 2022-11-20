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Стул Руссо Premier, Серо-коричневый - фото 1

Стул Руссо Premier, Серо-коричневый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветкоричневый

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