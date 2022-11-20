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Стул с мягким сиденьем Арфа

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасадерево

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