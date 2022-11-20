Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина460 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасадерево
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Браун 20мм
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Комплект стульев Семейный
Комплект Такер, 4 черных стула