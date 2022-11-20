Товар в корзине. Перейти
Стул с мягким сиденьем Лирана - фото 1Стул с мягким сиденьем Лирана - фото 2Стул с мягким сиденьем Лирана - фото 3

Стул с мягким сиденьем Лирана

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул с мягким сиденьем Сакура
Стул с мягким сиденьем Сакура
Следующий Стул с мягким сиденьем Византия
Стул с мягким сиденьем Сакура

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасадерево

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол 23

Чехол 39 универсальныйНастоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
8

Чехол 39 универсальный

Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Чехол 101

Чехол 113, габардинНастоящее фото товара Чехол 113, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 113, габардин

Чехол 29, габардин белыйНастоящее фото товара Чехол 29, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 29, габардин белый

Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от590
9

Чехол 27

Чехол S-24Настоящее фото товара Чехол S-24, произведённого компанией ChiedoCover
от790
12

Чехол S-24

Другие товары из разделастулья для кафе
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35016
1 590 ₽
5

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кантНастоящее фото товара Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
9

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани