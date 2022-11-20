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Стул с мягким сиденьем Византия - фото 1Стул с мягким сиденьем Византия - фото 2Стул с мягким сиденьем Византия - фото 3

Стул с мягким сиденьем Византия

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина420 мм
  • Материал каркасадерево

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