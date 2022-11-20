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Стул с мягким сиденьем Владимир - фото 1Стул с мягким сиденьем Владимир - фото 2

Стул с мягким сиденьем Владимир

8 оценок
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Стул Владимир

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина390 мм
  • Материал каркасадерево

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