Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасабук
- Цветбелый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок светло-серый
Поворотная платформа 70 см белая
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Тележка для горничных из нержавейки