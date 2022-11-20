Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасабук
- Цветсерый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный