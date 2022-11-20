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Стул с подлокотниками Bianca, сова - фото 1Стул с подлокотниками Bianca, сова - фото 2

Стул с подлокотниками Bianca, сова

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 0909
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете LilacLilac
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете WhiteWhite
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете CreamCream
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 666666
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 0404
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете ecruecru
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 1414
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 88
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 4141
Стул с подлокотниками Bianca, сова - обивка в цвете 2626
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