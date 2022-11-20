Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина640 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасадерево
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул 06114АМ оранжевый
Стул Derby светлые ножки
Стул Толо
Стул Вольтер, венге, долматинец
Стул Field пластик черный
Барный стул Barifuto, бежевый
Стул Kenner KS, оливковый