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Стул с подлокотниками Bruno - фото 1

Стул с подлокотниками Bruno

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Стул с подлокотниками Boliviya

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасадерево

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