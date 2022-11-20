Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Материал каркасадерево
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул Джуна
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Наполеон New, пластиковый, белый
Стул Виота 217, серый
Стул Виота 210, крем
Стул Виота 210, серый