Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Брюссель с мягкой полукруглой спинкой и сидением из нежного велюра отлично впишется в обеденную зону любой современной кухни. Внутренняя сторона спинки декорирована вертикальными прямыми строчками. Каркас металлический, ножки выполнены в черном цвете. Дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прекрасно сочетается с обеденным или письменным столом.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*57
Вес брутто: 13,300
Объем: 0,250
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Высота825 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина535 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес6.05 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки13.30 кг