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Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 1Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 2Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 3Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 4Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 5Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 6Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный - фото 7

Стул с подлокотниками Брюссель велюр зелёный

Артикул: CH-049-384
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Брюссель с мягкой полукруглой спинкой и сидением из нежного велюра отлично впишется в обеденную зону любой современной кухни. Внутренняя сторона спинки декорирована вертикальными прямыми строчками. Каркас металлический, ножки выполнены в черном цвете. Дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Прекрасно сочетается с обеденным или письменным столом.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 76*58*57
Вес брутто: 13,300
Объем: 0,250

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина535 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес6.05 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки13.30 кг

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