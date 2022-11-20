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Стул с подлокотниками Charlie, бархат синий - фото 1Стул с подлокотниками Charlie, бархат синий - фото 2

Стул с подлокотниками Charlie, бархат синий

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Charlie - это воплощение роскоши. Утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего. Стул отличается своей лаконичностью и ненавязчивостью, он максимально впишется в любой интерьер и будет его неотъемлемой частью. Данная модель отличается оригинальной прорезью у основания спинки, которая добавляет конструкции легкости и воздушности.

Высокая спинка, широкое сиденье, плавные линии подлокотников позволяют сидящему получить особый комфорт и чувство защищенности. Стул Charlie станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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