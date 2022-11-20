Характеристики товара
Описание
Стул Charlie - это воплощение роскоши. Утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего. Стул отличается своей лаконичностью и ненавязчивостью, он максимально впишется в любой интерьер и будет его неотъемлемой частью. Данная модель отличается оригинальной прорезью у основания спинки, которая добавляет конструкции легкости и воздушности.
Высокая спинка, широкое сиденье, плавные линии подлокотников позволяют сидящему получить особый комфорт и чувство защищенности. Стул Charlie станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеке, кабинете для переговоров или номера в гостинице.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина530 мм
- Глубина580 мм
- ОбивкаБархат
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия