Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Kolstad идеально подходит для гостиной и кухни, а также для кафе или ресторана. Модель выполнена в оригинальном дизайне, плетеные спинка и подлокотники плавно переходят в сиденье. Для изготовления использован прочный пластик, который обладает ударопрочным и термостойким свойствами. Максимальная нагрузка до 110 кг.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 67,5*57*110
Вес брутто: 17,00
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Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина560 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Каркаспластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия