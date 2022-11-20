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Стул с подлокотниками Kolstad пластик серый

Артикул: CH-053-303
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Kolstad идеально подходит для гостиной и кухни, а также для кафе или ресторана. Модель выполнена в оригинальном дизайне, плетеные спинка и подлокотники плавно переходят в сиденье. Для изготовления использован прочный пластик, который обладает ударопрочным и термостойким свойствами. Максимальная нагрузка до 110 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 67,5*57*110
Вес брутто: 17,00
Объем:

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Каркаспластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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