Стул с подлокотниками Мэйсон, бежевый

8 оценок

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Стул с подлокотниками Мэйсон, бежевый

4.2
8 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 65*56*48

Вес брутто: 7,900

Объем: 0,170

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Основные характеристики

  • Глубина640 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Вес7.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота800 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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