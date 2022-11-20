Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина560 мм
- Глубина545 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул Винус NEW, пластиковый, белый
Стул Наполеон, патина с бронзой
Стул Oliver велюр серый
Обеденный стул Чико, темно-синий