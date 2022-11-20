Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*59*42
Вес брутто: 13
Объем: 0,160
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина610 мм
- Глубина650 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес12 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветчерный
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*59*42
Вес брутто: 13
Объем: 0,160
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