Стул с подлокотниками Саймон велюр темно-синий

10 оценок

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 65*59*42

Вес брутто: 13

Объем: 0,160

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

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