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Стул садовый Сандино, шезлонг

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Двойной табурет Сандино

Характеристики товара

Описание

Кресло-шезлонг может по желанию владельца изменять положение спинки — 4 уровня. Широко используются на пляжах, у бассейнов, на приусадебных участках, дачах. Каркас можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.

Материал сиденья — оксфорд. Не намокает, не рвется, не гниет. При необходимости легко заменяется, без оспользования спец.инструмента.

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Основные характеристики

  • Длина570 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Количество мест1
  • Цветкрасный, синий, серый
  • Размер упаковки117*57*4,5 см см

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