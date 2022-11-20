Характеристики товара
Описание
Кресло-шезлонг может по желанию владельца изменять положение спинки — 4 уровня. Широко используются на пляжах, у бассейнов, на приусадебных участках, дачах. Каркас можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.
Материал сиденья — оксфорд. Не намокает, не рвется, не гниет. При необходимости легко заменяется, без оспользования спец.инструмента.
Основные характеристики
- Длина570 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Количество мест1
- Цветкрасный, синий, серый
- Размер упаковки117*57*4,5 см см