Характеристики товара
Описание
Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик
Материал: HDPE - пластик
Цвет: коричневый (имитация ротанга)
Материал основания: металл
Механизм трансформации: складной
Ширина, мм: 390
Глубина, мм: 500
Высота, мм: 880
Высота макс, мм: 880
Глубина сидения, мм: 380
Высота до сидения макс., мм: 450
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Наличие подголовника: нет
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес5.25 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветкоричневый
- Размер упаковки114/27/47 см
- Высота посадочного места 450 мм
- Страна изготовленияКитай