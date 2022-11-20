Товар в корзине. Перейти
Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик - фото 1Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик - фото 2Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик - фото 3Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик - фото 4Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик - фото 5

Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Анастасио с подлокотниками
Стул Анастасио с подлокотниками
Следующий Стул Эдмонтон, пластиковый, серый
Стул Анастасио с подлокотниками

Характеристики товара

Описание

Стул садовый складной, коричневый (имитация ротанга), hdpe-пластик
Материал: HDPE - пластик
Цвет: коричневый (имитация ротанга)
Материал основания: металл
Механизм трансформации: складной
Ширина, мм: 390
Глубина, мм: 500
Высота, мм: 880
Высота макс, мм: 880
Глубина сидения, мм: 380
Высота до сидения макс., мм: 450
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Наличие подголовника: нет

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкоричневый
  • Размер упаковки114/27/47 см
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Стул Louis, серыйНастоящее фото товара Стул Louis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
6

Стул Louis, серый

В наличии 83 шт.
Стул Rain, черныйНастоящее фото товара Стул Rain, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
13

Стул Rain, черный

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
6

Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, антрацит

Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
6

Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, белый

Настоящее фото товара Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
10

Кресло для отдыха Ipae Dolomiti, зеленый

Настоящее фото товара Кресло Ipae Borneo, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
7

Кресло Ipae Borneo

Настоящее фото товара Стул Komodo, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
15

Стул Komodo

Стул DSW бежево-серый x4Настоящее фото товара Стул DSW бежево-серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
10 99036
16 990 ₽Оптовая цена
11

Стул DSW бежево-серый x4

В наличии 28 шт.
Стул Style DSW белый x4Настоящее фото товара Стул Style DSW белый x4, произведённого компанией ChiedoCover
7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Style DSW белый x4

В наличии 100 шт.
Стул DSW белый x4Настоящее фото товара Стул DSW белый x4, произведённого компанией ChiedoCover
10 29040
16 990 ₽Оптовая цена
13

Стул DSW белый x4

В наличии 97 шт.
С этим товаром покупают
Диван лофт New 4Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
14

Диван лофт New 4

Настоящее фото товара Кресло компьютерное эргономичное System Imperial, произведённого компанией ChiedoCover
от37 700
Оптовая цена
10

Кресло компьютерное эргономичное System Imperial

Кресло Egg, дымноеНастоящее фото товара Кресло Egg, дымное, произведённого компанией ChiedoCover
от79 090
10

Кресло Egg, дымное

Диван Морендо, прямой бежевыйНастоящее фото товара Диван Морендо, прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от80 590
Оптовая цена
7

Диван Морендо, прямой бежевый

Полубарный стул Wendy, розовыйНастоящее фото товара Полубарный стул Wendy, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 000
Оптовая цена
7

Полубарный стул Wendy, розовый

Настоящее фото товара Стул CHILLI розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 500
Оптовая цена
9

Стул CHILLI розовый

В наличии 276 шт.
Стол обеденный Баррель, черный мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Баррель, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
65 390
Оптовая цена

Стол обеденный Баррель, черный мрамор

Другие товары из разделауличные стулья
Стул Эдмонтон, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
8

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

В наличии 10 шт.
Стул Muar, белыйНастоящее фото товара Стул Muar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
11

Стул Muar, белый

Стул Брюгге Настоящее фото товара Стул Брюгге , произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
10

Стул Брюгге

Стул уличный ФотонНастоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
9

Стул уличный Фотон

Стул уличный АнриНастоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
11

Стул уличный Анри