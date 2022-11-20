Характеристики товара
Описание
Стул садовый складной со спинкой, белый, hdpe-пластик
Материал: HDPE - пластик
Цвет: белый
Материал основания: металл
Механизм трансформации: складной
Ширина, мм: 390
Глубина, мм: 500
Высота, мм: 840
Высота макс, мм: 840
Глубина сидения, мм: 380
Высота до сидения макс., мм: 450
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес4.25 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
- Размер упаковки112/22/47 см
- Высота посадочного места 450 мм
- Страна изготовленияКитай