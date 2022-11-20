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Стул садовый складной со спинкой, белый, hdpe-пластик

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Характеристики товара

Описание

Стул садовый складной со спинкой, белый, hdpe-пластик
Материал: HDPE - пластик
Цвет: белый
Материал основания: металл
Механизм трансформации: складной
Ширина, мм: 390
Глубина, мм: 500
Высота, мм: 840
Высота макс, мм: 840
Глубина сидения, мм: 380
Высота до сидения макс., мм: 450

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Вес4.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Размер упаковки112/22/47 см
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Страна изготовленияКитай
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