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Стул садовый Торонто, антрацит - фото 1Стул садовый Торонто, антрацит - фото 2Стул садовый Торонто, антрацит - фото 3Стул садовый Торонто, антрацит - фото 4

Стул садовый Торонто, антрацит

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Характеристики товара

Описание

Современный садовый стул из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета .Модель доступна в 2 цветах (также антрацит).Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием серого цвета. Штабелируются в стопки до 20 шт. для удобства хранения. Максимальный комфорт посадки достигается применением современных материалов. Мебель серии Торонто станет отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка. Современные и практичные модели будут радовать Вас и ваших гостей многие годы.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина410 мм
  • Вес4.0 кг
  • СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, полиэстеровый жгут.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки4 кг

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