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Стул Safir, велюр серый

Артикул: CH-053-653
14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,2 кг
  • Цветсерый

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