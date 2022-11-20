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Стул Саксон, кожзам, серый

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Характеристики товара

Описание

Удобное сиденье, плавно перетекающее в спинку, обеспечит комфортный отдых, а ножки из металла — устойчивость. Конструкция стула очень надежна и подходит для ежедневного использования.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 77*49*72
Вес брутто: 23,6
Объем: 0,272

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаискусственная кожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки23.60 кг

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