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Стул Сакура с мягким сидением

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: массив бука

Вес: 8,5 кг

Высота: 750 мм

Ширина: 450 мм

Глубина: 540 мм

Высота до сидения: 450 мм

Производство Россия

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