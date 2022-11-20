Стул САЛЬЕРИ сиреневый

15 оценок

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Стул САЛЬЕРИ сиреневый

4.3
9 650 ₽
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Стул НИРВАНА серый
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Стул САЛЬЕРИ темно-серый

Характеристики товара

Описание

Стул САЛЬЕРИ сиреневый
Сиденье обито велюром CATALANA повышенного класса, 390 г/м2, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Изящные тонкие ножки черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 1 шт./1 кор

Высота (см) 80
Ширина (см) 50
Длина (см) 61
Количество мест 1
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 50
Глубина стула (см) 61
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 47
Высота стула (см) 80
Количество стульев в коробке 1 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 8
Объем (м3) 0,19
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Сиреневый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина610 мм
  • Длина470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота800 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.3 м3

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