Стул САЛЬЕРИ темно-серый
Сиденье обито велюром CATALANA повышенного класса, 390 г/м2, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Изящные тонкие ножки черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 1 шт./1 кор
Высота (см) 80
Ширина (см) 50
Длина (см) 61
Количество мест 1
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 50
Глубина стула (см) 61
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 47
Высота стула (см) 80
Количество стульев в коробке 1 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 8
Объем (м3) 0,19
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул ХОФМАН бежевый
Стул ХОФМАН бирюзовый / белый каркас
Стул ХОФМАН желтый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt