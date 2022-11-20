Стул Samanna

12 оценок

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Стул Samanna

4.9
7 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Minnesota
Стул Minnesota
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Стул Minnesota

Характеристики товара

Описание

Высота: 83 см

Ширина: 58 см

Глубина: 53 см

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