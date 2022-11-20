Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожзам
- Цветбежевый
Стул-кресло Самба, черный
Стул-кресло Самба, белый
Стул-кресло Самба, зеленый
Стул-кресло Самба, синий
Кресло оператора на черном основании
Кресло оператора на хромированном основании
Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками
Кресло оператора на хромированном основании с кругом
Кресло оператора на хромированном основании с кругом и подлокотниками
Стул офисный Эконом
Стул Раунд 20мм
Стул Наполеон NEW, капучино
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Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул Самба, бежевый, каркас хром