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Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 1Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 2Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 3Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 4Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 5Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 6Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 7Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 8Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 9Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 10Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка - фото 11

Стул Самба, бежевый, каркас хром гальваника, подлокотники бук, уценка

Артикул: CH-050-077
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветбежевый

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