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Стул Самба, экокожа черная, гальваника

Артикул: CH-052-085
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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