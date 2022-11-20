Фотография Стул Самба, голубой, каркас - шампань от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-24%Новинка

Стул Самба, голубой, каркас - шампань

4.2
Оптовая цена
2 590 ₽3 390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Самба, голубой, каркас - шампань
Стул Самба, голубой, каркас - шампань
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Стул Самба, голубой, каркас - шампань

4.2
2590 ₽3390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Цветголубой, бежевый

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