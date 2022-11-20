Фотография Стул Самба, капучино от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Самба, капучино

4.1
Оптовая цена
2 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Самба, капучино
Стул Самба, капучино
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Стул Самба, капучино

4.1
2690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалкожзам
  • Цветбежевый
  • Высота900 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм

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