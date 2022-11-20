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Стул Самба Лайт

Артикул: CH-052-468
15 оценок
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Предыдущий товар в категории Барный стул Ofir dark beige
Барный стул Ofir dark beige
Следующий Стул полубарный Forma, чёрный
Барный стул Ofir dark beige

Характеристики товара

Описание

Упаковка по 1 шт

Вес 7 кг

Размер упаковки: 510х560х520

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7 кг
  • Цветбелый

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