Характеристики товара
Описание
Упаковка по 1 шт
Вес 7 кг
Размер упаковки: 510х560х520
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина575 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7 кг
- Цветбелый
Упаковка по 1 шт
Вес 7 кг
Размер упаковки: 510х560х520
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