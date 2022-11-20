Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветсерый
Стул Самба, синий, каркас серебро
Офисное кресло Ситро, пластик черный
Офисное кресло Ситро, пластик серый
Офисное кресло Ситро, бирюзовый, пластик белый
Стул Клинтон с механизмом
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Самба, серый, с пюпитром
Стул Хэир
Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро
Стул Хэир, синий
Стул Halmar verdi, белый
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул Виота 223, серый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул пластиковый Miss Bibi, черный
Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный
Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул Самба, бежевый, каркас хром