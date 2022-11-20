Фотография Стул Самба, светло-бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Самба, светло-бежевый

4.3
от шт102 840 ₽
от шт1002 690 ₽
от шт5002 640 ₽
Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Самба, светло-бежевый
Стул Самба, светло-бежевый
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Стул Самба, светло-бежевый

4.3
2690 ₽3390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
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Стул Самба, светло-бежевый — выполненные заказы

Стул Самба, золотой каркас, бежевая экокожаСтул Самба, золотой каркас, бежевая экокожаСтул Самба, серебрянный каркас, молочная экокожаСтул Самба, серебрянный каркас, молочная экокожа
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