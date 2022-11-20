Стул Сандра велюр шампань
11 990 ₽15 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 68*60*60
Вес брутто: 9
Объем: 0,245
Дорожка для стола
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