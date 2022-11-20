Стул Сандра велюр шампань

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Сандра велюр шампань

4.9
11 990 ₽15 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Сандра велюр пыльно-розовый
Стул Сандра велюр пыльно-розовый
Следующий Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Белый, деревянный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 68*60*60

Вес брутто: 9

Объем: 0,245

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветшампань
  • Высота820 мм
  • Ширина565 мм
  • Глубина610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Скатерть Ричард, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от770
Оптовая цена
11Хит

Скатерть Ричард, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок

В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела

Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 6906
3 890 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Черный, деревянный

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Стул Наполеон Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49013
3 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Наполеон Белый, деревянный

Стул Наполеон Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 09011
4 590 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Наполеон Золото, деревянный